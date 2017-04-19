В Турции колесо на полном ходу влетело в аптеку

Два человека получили легкие ранения в результате курьезного случая произошедшего в турецком городе Адана.



Оторвавшееся от двигавшегося автомобиля колесо аккуратно "проследовало" по улице не задев на своем пути ни одной преграды и попало именно в открытые двери аптеки, где в это время хозяин принимал двух клиентов.



Напомним, недавно житель Бразилии едва не погиб, получив мощный удар по голове неожиданно появившимся колесом.

