В Турции колесо на полном ходу влетело в аптеку
Оторвавшееся от движущегося автомобиля колесо аккуратно попало в дверной проем аптеки
Два человека получили легкие ранения в результате курьезного случая произошедшего в турецком городе Адана.
Оторвавшееся от двигавшегося автомобиля колесо аккуратно "проследовало" по улице не задев на своем пути ни одной преграды и попало именно в открытые двери аптеки, где в это время хозяин принимал двух клиентов.
Напомним, недавно житель Бразилии едва не погиб, получив мощный удар по голове неожиданно появившимся колесом.
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