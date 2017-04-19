В Турции колесо на полном ходу влетело в аптеку

Сегодня, 19:13

Оторвавшееся от движущегося автомобиля колесо аккуратно попало в дверной проем аптеки


Два человека получили легкие ранения в результате курьезного случая произошедшего в турецком городе Адана.

Оторвавшееся от двигавшегося автомобиля колесо аккуратно "проследовало" по улице не задев на своем пути ни одной преграды и попало именно в открытые двери аптеки, где в это время хозяин принимал двух клиентов.

Напомним, недавно житель Бразилии едва не погиб, получив мощный удар по голове неожиданно появившимся колесом.
 
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