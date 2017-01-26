В Японии ежегодно поят рыбу рисовым вином и отпускают в реку (видео)
Такой синтоистский ритуал, с участием карпов, призван защитить людей от неудач и злых духов
Ежегодно в центральной части Японии одна из общин проводит ритуал, призванный защитить местных жителей от злых духов и неудач. Для этого участники церемонии поят карпов саке и после этого отпускают рыбу восвояси.
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