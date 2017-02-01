Велогонщик едва не упал с девятиметрового моста после столкновения (видео)

Сегодня, 10:00

После столкновения велосипед спортсмена перебросило через бетонный барьер и он упал в русло высохшей реки


Велогонка в Санта-Барбаре (штат Калифорния) едва не закончилась гибелью одного из участников, который чуть не упал с 9-метрового моста после столкновения на трассе. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Незадолго до финиша на мосту произошло столкновение двух велосипедистов. Гонщик Майк Аллеко, следующий за ними, не смог объехать завал и врезался в него. После этого его перебросило через бетонный барьер и он едва не упал с 9-метровой высоты.

В результате происшествия велосипед упал в русло высохшей реки, а Аллеко успел ухватиться за край моста, что спасло ему жизнь.

 
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