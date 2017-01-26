Ветер подхватил летающий диск и решил его прокатить по льду (видео)

Словно настоящий чемпион по катанию на коньках, поддерживаемый только ветром диск несется по льду озера

Житель американского штата Мэн, Ши Гунтер, не поверил своим глазам, когда увидел как фрисби (пластиковый диск для бросков) катится по льду озера, словно его кто-то поддерживает.



В течение полутора минут продолжался фантастический "заезд" фрисби, пока он не достиг берега озера и не застрял в камышах.



