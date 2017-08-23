Солнечное затмение с помощью пары мопсов умилило сеть: опубликовано видео

Щенки явно были не в восторге от этого эксперимента

Более семи миллионов просмотров в сети "насобирало" видео, на котором хозяева маленьких щенков показывают альтернативное солнечное затмение. В ролике белого мопса в руках у женщины загораживает черный питомец той же породы.

Видео: Facebook

Запись оценили 181 тысяча пользователей сети, еще 120 тысяч человек поделились публикацией на своей страничке в Facebook.

"Эти мопсы сводят меня с ума", "Какие красавчики", "Милашка", "Дайте мне их подержать хоть на минутку", "Это лучшее "солнечное затмение" в моей жизни", пишут люди в комментариях.