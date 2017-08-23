Солнечное затмение с помощью пары мопсов умилило сеть: опубликовано видео

Сегодня, 11:31

Щенки явно были не в восторге от этого эксперимента

Мопсы. Фото: кадр из видео
Мопсы. Фото: кадр из видео

Более семи миллионов просмотров в сети "насобирало" видео, на котором хозяева маленьких щенков показывают альтернативное солнечное затмение. В ролике белого мопса в руках у женщины загораживает черный питомец той же породы.

Видео: Facebook

Запись оценили 181 тысяча пользователей сети, еще 120 тысяч человек поделились публикацией на своей страничке в Facebook.

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"Эти мопсы сводят меня с ума", "Какие красавчики", "Милашка", "Дайте мне их подержать хоть на минутку", "Это лучшее "солнечное затмение" в моей жизни", пишут люди в комментариях.
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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