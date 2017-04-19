Видеофакт: африканские муравьи спасают раненых сородичей с поля боя

Чтобы понять, почему муравьи выносят раненых собратьев с поля боя, прежде всего следует понять их стратегию и тактику

Команда ученых провела исследование удивительного феномена воинской чести и альтруизма в среде африканских муравьев и выяснила, почему эти насекомые самоотверженно выносят раненых с поля боя.

Группа экологов и энтомологов из Вюрцбургского университета, Германия, недавно завершила обширное исследование о воинской чести, которую демонстрируют муравьи Megaponera analis, обитающие в Африке, к югу от Сахары. Эрик Томас Франк, возглавлявший исследовательскую группу, тщательно изучил 420 рейдов воюющих колоний во влажных лесах саванны на севере Кот-д'Ивуара. Исследование было опубликовано на этой неделе в журнале Science Advances, – передает "Популярная Механика".

Чтобы понять, почему муравьи выносят раненых собратьев с поля боя, прежде всего следует понять их стратегию и тактику. По словам Франка, в рейдах обычно участвуют три касты муравьев: проворные разведчики, крупные "майоры" и мелкие, но куда более многочисленные пехотинцы. Разведчики инициируют рейд (к примеру, на термитник) по возвращению в гнездо, набирая и формируя отряды из 200−500 пехотинцев, которые потом следуют к цели единой стройной колонной.

По мере того, как армия муравьев нападает на окопавшихся термитов, майоры работают как легкая бронетехника, разрывая мощными челюстями земляные укрепления противника. Как только брешь проделана, орда пехотинцев врывается внутрь, убивая добычу и выволакивая наружу мертвые тела. Эти рейды проходят с впечатляющей частотой, — примерно 2−4 раза в день! После каждого рейда раненых муравьев осматривают товарищи, ощупывая пострадавших чувствительными антеннами, после чего представители всех каст помогают раненым добраться до родного гнезда и там восстановить силы.

Удивительно, но после муравьиного "лазарета" даже те солдаты, что потеряли 1−2 конечности, очень быстро приучаются бегать на оставшихся ногах и в скорости передвижения ничем не уступают собратьям. На это им требуется всего лишь около 24 часов, так что сегодняшний ампутант послезавтра уже присоединится к своим однополчанам с высокой долей вероятности. Фрэнк рассказывает, что иногда становился свидетелем феноменальной самоотверженности, когда муравей с оторванными лапами вступал в бой уже спустя всего лишь час после травмы.

Муравья (Megaponera analis), попавшего в клешни термита, вытаскивает африканский "зловонный" муравей (Paltothyreus tarsatus)

Для большинства колониальных насекомых горстка недобитых товарищей — скорее обуза, нежели ценность, так что их обычно оставляют умирать или милосердно убивают, чтобы позже они пополнили рацион сородичей. Но колонии Megaponera analis сравнительно малы, и в составе "регулярной армии" обычно находится всего лишь 1000−2000 особей, так что на счету каждый солдат. Согласно расчетам ученых, в среднем за день число раненых муравьев составляет 13 единиц.

С помощью компьютерного моделирования, команда Фрэнка оценила ситуацию, в которую попадет колония, если раненых товарищей в одном случае бросят на поле боя, а в другом помогут добраться до дома и залечить раны. В итоге оказалось, что из-за непрекращающихся военных рейдов политика "своих не сдаем" помогает сохранить до 28,7% общего размера колонии.

Фрэнк утверждает, что эта цифра — наглядный пример того, почему в результате эволюции у африканских муравьев развился такой альтруизм. Он не исключает, что в будущем энтомологам удастся найти и другие примеры "воинской чести" у коллективных насекомых.