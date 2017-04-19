Видеофакт: африканские муравьи спасают раненых сородичей с поля боя

Сегодня, 22:58

Чтобы понять, почему муравьи выносят раненых собратьев с поля боя, прежде всего следует понять их стратегию и тактику


Команда ученых провела исследование удивительного феномена воинской чести и альтруизма в среде африканских муравьев и выяснила, почему эти насекомые самоотверженно выносят раненых с поля боя.

Группа экологов и энтомологов из Вюрцбургского университета, Германия, недавно завершила обширное исследование о воинской чести, которую демонстрируют муравьи Megaponera analis, обитающие в Африке, к югу от Сахары. Эрик Томас Франк, возглавлявший исследовательскую группу, тщательно изучил 420 рейдов воюющих колоний во влажных лесах саванны на севере Кот-д'Ивуара. Исследование было опубликовано на этой неделе в журнале Science Advances, – передает "Популярная Механика".

Чтобы понять, почему муравьи выносят раненых собратьев с поля боя, прежде всего следует понять их стратегию и тактику. По словам Франка, в рейдах обычно участвуют три касты муравьев: проворные разведчики, крупные "майоры" и мелкие, но куда более многочисленные пехотинцы. Разведчики инициируют рейд (к примеру, на термитник) по возвращению в гнездо, набирая и формируя отряды из 200−500 пехотинцев, которые потом следуют к цели единой стройной колонной.

По мере того, как армия муравьев нападает на окопавшихся термитов, майоры работают как легкая бронетехника, разрывая мощными челюстями земляные укрепления противника. Как только брешь проделана, орда пехотинцев врывается внутрь, убивая добычу и выволакивая наружу мертвые тела. Эти рейды проходят с впечатляющей частотой, — примерно 2−4 раза в день! После каждого рейда раненых муравьев осматривают товарищи, ощупывая пострадавших чувствительными антеннами, после чего представители всех каст помогают раненым добраться до родного гнезда и там восстановить силы.

Удивительно, но после муравьиного "лазарета" даже те солдаты, что потеряли 1−2 конечности, очень быстро приучаются бегать на оставшихся ногах и в скорости передвижения ничем не уступают собратьям. На это им требуется всего лишь около 24 часов, так что сегодняшний ампутант послезавтра уже присоединится к своим однополчанам с высокой долей вероятности. Фрэнк рассказывает, что иногда становился свидетелем феноменальной самоотверженности, когда муравей с оторванными лапами вступал в бой уже спустя всего лишь час после травмы.

16e3c6646b26550f24b2a90ba23877fa

Муравья (Megaponera analis), попавшего в клешни термита, вытаскивает африканский "зловонный" муравей (Paltothyreus tarsatus)

Для большинства колониальных насекомых горстка недобитых товарищей — скорее обуза, нежели ценность, так что их обычно оставляют умирать или милосердно убивают, чтобы позже они пополнили рацион сородичей. Но колонии Megaponera analis сравнительно малы, и в составе "регулярной армии" обычно находится всего лишь 1000−2000 особей, так что на счету каждый солдат. Согласно расчетам ученых, в среднем за день число раненых муравьев составляет 13 единиц.

С помощью компьютерного моделирования, команда Фрэнка оценила ситуацию, в которую попадет колония, если раненых товарищей в одном случае бросят на поле боя, а в другом помогут добраться до дома и залечить раны. В итоге оказалось, что из-за непрекращающихся военных рейдов политика "своих не сдаем" помогает сохранить до 28,7% общего размера колонии.

Фрэнк утверждает, что эта цифра — наглядный пример того, почему в результате эволюции у африканских муравьев развился такой альтруизм. Он не исключает, что в будущем энтомологам удастся найти и другие примеры "воинской чести" у коллективных насекомых.
видео, насекомые, муравьи, муравей

Вы сейчас просматриваете новость "Видеофакт: африканские муравьи спасают раненых сородичей с поля боя". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рестораны

Тараканы на тарелке: как украинцы экспериментируют с едой

Вчера, 12:05

Диетологи не советуют полностью менять рацион, но любители необычной еды с ними не согласны

Мир

В Японии к традиционным блюдам добавили нетрадиционные ингридиенты. Фото: stopkadr.biz.ua

В Японии предлагают суп с червями

10 Апреля, 17:34

Блюда с необычным содержимым набирают все большую популярность

Мир

Сначала врачи попытались выдавить личинок, но в конечном счете им пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству

Жуткое зрелище: в теле британки, вернувшейся из Африки, поселились личинки опасной мухи

1 Апреля, 22:09

Врачи заметили, что в ранах что-то шевелится, оказалось, что под кожей у женщины поселились личинки мухи-тумбу

Звезды

Анджелина Джоли перекусила пауками в Камбодже

24 Февраля, 10:04

Актриса напомнила, что местные жители были вынуждены есть насекомых во время гражданской войны

Наука и Технологии

Ученые разработали беговую дорожку для муравья

19 Февраля, 01:04

Конструкция будет применяться для изучения поведения насекомых и их ориентации в пространстве

Наука и Технологии

Японские ученые создали заменяющие пчел дроны-опылители

10 Февраля, 19:04

5-сантиметровые дроны обладают клейкой поверхностью, которая позволяет им захватывать пыльцу

Наука и Технологии

Dinoponera Quadriceps

ТОП-10 самых невероятных муравьев на Земле: детоубийцы, невидимки, мафиози и каратели

17 Января, 06:38

Если к муравейнику приближается конкурент, правящий самец выпускает из ануса химическое соединение, на запах которого сбегаются муравьи-рабочие, чтобы убить незваного гостя

Наука и Технологии

Странный эксперимент: бабочку заставили управлять автомобилем

5 Января, 22:24

Потенциальным применением такого рода технологии может быть отслеживание запахов для распознавания наркотиков или опасных химических протечек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования