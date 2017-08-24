Видеофакт: как выглядит солнечное затмение из-за руля автомобиля

На YouTube-канале HaloMasterMind117 появился ролик того, как выглядит полное солнечное затмение из движущегося автомобиля. Всего за пять минут день сменяется ночью и обратно, – пишет "Мотор".

Ролик был снят в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Заснятое событие, названное "Великим американским затмением", состоялось 21 августа. Это было первое затмение с момента образования Америки (в 1776 году), полную фазу которого можно наблюдать исключительно на территории США. Помимо Южной Каролины, затмение можно было увидеть в Орегоне, Айдахо, Небраске и Миссури.

Напомним, ранее появились первые фото и видео солнечного затмения.