Видеофакт: как выглядит солнечное затмение из-за руля автомобиля

Сегодня, 06:34

Заснятое событие, названное "Великим американским затмением", состоялось 21 августа


На YouTube-канале HaloMasterMind117 появился ролик того, как выглядит полное солнечное затмение из движущегося автомобиля. Всего за пять минут день сменяется ночью и обратно, – пишет "Мотор".

Ролик был снят в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Заснятое событие, названное "Великим американским затмением", состоялось 21 августа. Это было первое затмение с момента образования Америки (в 1776 году), полную фазу которого можно наблюдать исключительно на территории США. Помимо Южной Каролины, затмение можно было увидеть в Орегоне, Айдахо, Небраске и Миссури.

Напомним, ранее появились первые фото и видео солнечного затмения.
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