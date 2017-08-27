Видеохит: американские пограничники изъяли контрабандного тигренка

Сегодня, 02:17

Ветеринары говорят, что тигренок здоров


Пограничная служба США нашла в машине, которая въезжала из Мексики, детеныша бенгальского тигра. 18-летний американец Луи Эудоро Валенсия рассказал, что он купил тигренка в приграничном городе Тихуана за 300 долларов. Ему предъявлено обвинение в контрабанде, – пишет Meduza.

Животное передали в зоопарк Сан-Диего. Ветеринары говорят, что тигренок здоров. Ему около пяти-шести недель.

Тигренок останется в зоопарке Сан-Диего до тех пор, пока власти не решат, где он будет жить.

Напомним, жирные тигры из Китая покорили интернет.
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