Видеохит: американские пограничники изъяли контрабандного тигренка

Пограничная служба США нашла в машине, которая въезжала из Мексики, детеныша бенгальского тигра. 18-летний американец Луи Эудоро Валенсия рассказал, что он купил тигренка в приграничном городе Тихуана за 300 долларов. Ему предъявлено обвинение в контрабанде, – пишет Meduza.

Животное передали в зоопарк Сан-Диего. Ветеринары говорят, что тигренок здоров. Ему около пяти-шести недель.

Тигренок останется в зоопарке Сан-Диего до тех пор, пока власти не решат, где он будет жить.

Напомним, жирные тигры из Китая покорили интернет.