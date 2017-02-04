Видеохит: курица-патриот стала звездой сети (видео)

Сегодня, 05:09

Джокгу научилась играть на пианино за две недели


В сеть попало видео с 19-месячной курицей по имени Джокгу, которая исполняет на синтезаторе песню America the Beautiful. За несколько дней птица-патриот собрала около 290 тысяч просмотров.

Владелец курицы Шеннон Майерс рассказал, что Джокгу научилась играть на пианино за две недели, сообщает  "Знай" со ссылкой на Huffington Post. На его ферме живут и другие птицы, которые являются участниками музыкальной группы, но они не так умело играют на музыкальных инструментах.

America the Beautiful является популярной в США песней, которую прозвали вершиной в высказывании патриотических чувств. Слова к ней написала детская писательница Катарина Ли Бейтс в начале XX века, а музыку – церковний органист Сэмюэл Уорд.
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