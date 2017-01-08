Видеохит: маленький носорог впервые увидел снег (видео)

В зоопарке американского штата Айова очаровательный маленький носорог впервые в жизни увидел снег. И крохе это очень понравилось, – передает sundaynews.

Смотрители зоопарка Бланк-Парк в Де-Мойне подбросили свежевыпавшего снега в вольер детеныша носорога. Малышка-носорог, у которой пока нет имени, подарку явно обрадовалась. Сперва она просто наступила на белый порошкообразный снег и понюхала его. Чуть позже, почувствовав себя комфортно, крошка от осторожного исследования перешла к абсолютному веселью.

Детеныш принадлежит к восточным черным носорогам, виду, который, по данным Всемирного фонда дикой природы, значится как находящийся в критической опасности. Это означает, что менее 1000 особей проживают в зоопарках и в природе.

Безымянная очаровашка появилась на свет 11 октября с весом 36 кг. Она стала одним из 7 восточных черных носорогов, родившихся в зоопарках в 2016 году.