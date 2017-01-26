Видеохит: нарисованный человечек ожил после контакта с водой (видео)

Оказывается, оживить рисунок под силу не только крупным мультипликационным студиям

В сети обсуждают ролик, в котором нарисованный маркером человечек "двигается" при добавлении воды. На видео обратило внимание издание Gizmodo.

Как пишет издание, секрет, вероятно, заключается в использовании сухого маркера, который быстро высыхает и легко стирается. В нем также используется маслянистый кремниевый полимер, не дающий краске контактировать с поверхностью напрямую.



