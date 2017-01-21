Видеохит: приготовление попкорна, замедленное в 1250 раз (видео)

YouTube-канал Warped Perception опубликовал видео, в котором одно кукурузное зерно превращают в попкорн, притом процесс происходит в 1250 раз медленнее, чем в реальном времени. Технически это стало возможным благодаря камере Phantom v2512.

Один из авторов ролика пояснил, что замедленная съёмка позволяет человеку "заглянуть в мир, которого он обычно не видит, хотя и знает о его существовании".



