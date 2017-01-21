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Видеохит: приготовление попкорна, замедленное в 1250 раз (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/32_main.1484896860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/32_tn.1484896860.jpg Невероятное Даже в ультра-замедлении процесс выворачивания зернышка наизнанку происходит очень быстро

Видеохит: приготовление попкорна, замедленное в 1250 раз (видео)

Сегодня, 01:02

Даже в ультра-замедлении процесс выворачивания зернышка наизнанку происходит очень быстро


YouTube-канал Warped Perception опубликовал видео, в котором одно кукурузное зерно превращают в попкорн, притом процесс происходит в 1250 раз медленнее, чем в реальном времени. Технически это стало возможным благодаря камере Phantom v2512.

Один из авторов ролика пояснил, что замедленная съёмка позволяет человеку "заглянуть в мир, которого он обычно не видит, хотя и знает о его существовании".

 
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