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Видеохит: слон сыграл в футбол черепахой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/26_main.1485258510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/26_tn.1485258510.jpg Невероятное Попавшая под горячую ногу рептилия пыталась сбежать, но из-за своей медлительности ей это не удалось

Видеохит: слон сыграл в футбол черепахой (видео)

Сегодня, 14:30

Попавшая под горячую ногу рептилия пыталась сбежать, но из-за своей медлительности ей это не удалось


Туристам в национальном парке "Эддо-Элефант" в ЮАР удалось снять видео с раздраженным слоном, играющим в футбол черепахой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета". Забавный эпизод был снят Антоном Сванпоэлом, который проводил здесь отпуск вместе со своей женой Ханти.

"Мы увидели двух слонов на водопое. Один из них был немного раздражен. Он пнул черепаху так, что та побежала — удивительно быстро для черепахи. Но слон пнул ее еще раз", — приводит слова впечатленного туриста The Daily Mail.

"Признаться честно, я ждал, что слон наступит на черепаху, — заявил он. — Я никогда не видел ничего подобного раньше и вряд ли увижу еще когда-нибудь".

 
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