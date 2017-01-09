Видеохит: собака улыбается бабочке на носу (видео)

У Джек-Рассел терьера из Таиланда есть страничка в соцсетях, на которой хозяин животного выкладывает забавные фотографии и видео с участием любимца

В Сети опубликовано видео, на котором собака улыбается во всю пасть. В это время на ее носу сидит бабочка и лежит цветок, – сообщает YAHOO UK.

У Джек-Рассел терьера из Таиланда есть своя страничка в соцсетях, на которой хозяин животного выкладывает забавные фотографии и видео с участием любимца.

На всех фотографиях собака в буквальном смысле лучезарно улыбается. У животного много подписчиков, которые не устают наблюдать за насыщенной жизнью жизнерадостного создания.