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Видеохит: собака улыбается бабочке на носу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/60_main.1483922618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/60_tn.1483922618.jpg Невероятное У Джек-Рассел терьера из Таиланда есть страничка в соцсетях, на которой хозяин животного выкладывает забавные фотографии и видео с участием любимца

Видеохит: собака улыбается бабочке на носу (видео)

Сегодня, 02:41

У Джек-Рассел терьера из Таиланда есть страничка в соцсетях, на которой хозяин животного выкладывает забавные фотографии и видео с участием любимца


В Сети опубликовано видео, на котором собака улыбается во всю пасть. В это время на ее носу сидит бабочка и лежит цветок, – сообщает YAHOO UK.

У Джек-Рассел терьера из Таиланда есть своя страничка в соцсетях, на которой хозяин животного выкладывает забавные фотографии и видео с участием любимца.

На всех фотографиях собака в буквальном смысле лучезарно улыбается. У животного много подписчиков, которые не устают наблюдать за насыщенной жизнью жизнерадостного создания.
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