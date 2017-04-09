Видеохит: в американском зоопарке родились 12 гепардов

Вчера, 05:15

Дюжина новорожденных гепардов стала большим событием для всех любителей животных


В зоопарке штата Вирджиния сразу в двух семьях гепардов появилось потомство. Эти хищники в дикой природе находятся под угрозой исчезновения. Поэтому дюжина новорожденных гепардов стала большим событием для всех любителей животных, – передает RT.
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