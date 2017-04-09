Видеохит: в американском зоопарке родились 12 гепардов
Дюжина новорожденных гепардов стала большим событием для всех любителей животных
В зоопарке штата Вирджиния сразу в двух семьях гепардов появилось потомство. Эти хищники в дикой природе находятся под угрозой исчезновения. Поэтому дюжина новорожденных гепардов стала большим событием для всех любителей животных, – передает RT.
Вы сейчас просматриваете новость "Видеохит: в американском зоопарке родились 12 гепардов". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии