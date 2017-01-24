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Видеохит: в США морской лев "оккупировал" крышу автомобиля (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/64_main.1485207911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/64_tn.1485207911.jpg Невероятное Животное улеглось на крыше и не выказывало признаков беспокойства

Видеохит: в США морской лев "оккупировал" крышу автомобиля (видео)

Сегодня, 05:04

Животное улеглось на крыше и не выказывало признаков беспокойства


Очевидцы сняли на видео морского льва, забравшегося на крышу Honda Civic на парковке в Фриланде, штат Вашингтон, – передает ТJ.

Неизвестно, как именно животное попало на парковку, но для того, чтобы согнать его с крыши, понадобилась помощь двух полицейских.
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