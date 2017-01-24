Видеохит: в США морской лев "оккупировал" крышу автомобиля (видео)

Животное улеглось на крыше и не выказывало признаков беспокойства

Очевидцы сняли на видео морского льва, забравшегося на крышу Honda Civic на парковке в Фриланде, штат Вашингтон, – передает ТJ.

Неизвестно, как именно животное попало на парковку, но для того, чтобы согнать его с крыши, понадобилась помощь двух полицейских.