Видеохит: в США морской лев "оккупировал" крышу автомобиля (видео)
Животное улеглось на крыше и не выказывало признаков беспокойства
Очевидцы сняли на видео морского льва, забравшегося на крышу Honda Civic на парковке в Фриланде, штат Вашингтон, – передает ТJ.
Неизвестно, как именно животное попало на парковку, но для того, чтобы согнать его с крыши, понадобилась помощь двух полицейских.
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