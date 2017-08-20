Видеохит: золотистый ретривер увидел ролик с белкой и не смог оторваться

Сегодня, 03:14

Собака беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна

Любопытный пес. Фото: instagram.com/hoosierfavoritegoldens
Любопытный пес. Фото: instagram.com/hoosierfavoritegoldens

Золотистый ретривер по имени Харпер, живущий в США, увидел на айпаде видео про белку. И ролик собаке явно понравился: она беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна, – пишет "Медуза".

Белки — не единственное увлечение Харпер. Еще ей нравится смотреть видео с другими собаками.

Харпер живет вместе с двумя другими золотистыми ретриверами — Тедди и Софи. Их, по-видимому, видео про белок и собак не впечатляют.
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