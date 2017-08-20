Видеохит: золотистый ретривер увидел ролик с белкой и не смог оторваться

Собака беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна

Золотистый ретривер по имени Харпер, живущий в США, увидел на айпаде видео про белку. И ролик собаке явно понравился: она беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна, – пишет "Медуза".

Публикация от Goldens Teddy, Harper, Sophie (@hoosierfavoritegoldens) Авг 10 2017 в 6:46 PDT

Белки — не единственное увлечение Харпер. Еще ей нравится смотреть видео с другими собаками.

Публикация от Goldens Teddy, Harper, Sophie (@hoosierfavoritegoldens) Авг 8 2017 в 7:20 PDT

Харпер живет вместе с двумя другими золотистыми ретриверами — Тедди и Софи. Их, по-видимому, видео про белок и собак не впечатляют.

Публикация от Goldens Teddy, Harper, Sophie (@hoosierfavoritegoldens) Авг 2 2017 в 9:06 PDT