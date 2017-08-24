Видеошок: американец снял на видео гуманоида на обочине

У существа можно разглядеть голову, туловище и конечности

Американец, проезжая на квадроцикле по загородному шоссе, случайно повернул объектив видеорегистратора в сторону обочины, и заснял в кустах человекообразное существо, похожее на инопланетянина из фантастического фильма, – передает topnews.ru.

Точное место, где находился пришелец, неизвестно. Вероятнее всего, автор ролика увидел гуманоида на кадрах, уже просматривая запись.

Некоторые интернет-пользователи предполагают, что на видео попал не пришелец, а пенек необычной формы, или же ролик сфабриковано – и на кадрах кукла пришельца.

Однако любители паранормальных явлений убеждены, что у существа можно разглядеть голову, туловище и конечности.

Напомним, ранее сообщалось, что пришелец попал в кадр британской камеры.