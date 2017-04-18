Видеошок: бомж отбивается от беспилотника воображаемым оружием

Житель города Ковдор Мурманской области РФ Андрей Ганичев опубликовал видео под названием "Попытка похищения землянина", в котором бомж безуспешно пытаться скрыться от беспилотника, вероятно, приняв его за летающую тарелку.

Увидев дрон, мужчина прячется от него за двумя автомобилями, а затем бросает в него невидимые гранаты и стреляет из воображаемого автомата. Ролик обрывается на моменте, когда бездомный подбирает с земли камень и замахивается на беспилотник, – передает TJ.

"Снят ролик был спонтанно, мы занимались настройками беспилотника. И неожиданно в кадр попал мужчина. Мы уже думаем о продолжении. Вероятно, мы расширим идею, добавим сюжет или еще что-то. Мы не подозревали, что видео так распространится", — рассказал ищданию Ганичев.

Молодой человек также заявил, что не платил бездомному денег: "Есть полное видео и там можно увидеть, что это была случайность. Пока оно хранится у меня и мы не будем его выкладывать".