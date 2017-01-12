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Видеошок: как кладут асфальт в Австралии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/60_main.1484180306.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/60_tn.1484180306.jpg Невероятное Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня

Видеошок: как кладут асфальт в Австралии (видео)

Сегодня, 07:00

Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня


Беспилотник снял быструю укладку асфальта на одной из дорог в Западной Австралии. На ролик, опубликованный 14 декабря, – сообщает TJ со ссылкой на WAtoday. Предварительно грунтовую дорогу выравнивают, после чего по ней проезжает грузовик с расплавленным гудроном, а сверху насыпается гравий.

Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня. Общие затраты на весь проект составили 443 тысячи долларов.

Власти небольшого региона Мура, ответственные за ремонт дороги, были удивлены реакцией интернет-сообщества. "Мы очень гордимся. Рады, что наши сотрудники получили почет, который они заслужили", — заявил местный чиновник Алан Лисон.
Австралия, грузовик, асфальт, беспилотник, ремонт дороги

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