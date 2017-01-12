Видеошок: как кладут асфальт в Австралии (видео)
Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня
Беспилотник снял быструю укладку асфальта на одной из дорог в Западной Австралии. На ролик, опубликованный 14 декабря, – сообщает TJ со ссылкой на WAtoday. Предварительно грунтовую дорогу выравнивают, после чего по ней проезжает грузовик с расплавленным гудроном, а сверху насыпается гравий.
Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня. Общие затраты на весь проект составили 443 тысячи долларов.
Власти небольшого региона Мура, ответственные за ремонт дороги, были удивлены реакцией интернет-сообщества. "Мы очень гордимся. Рады, что наши сотрудники получили почет, который они заслужили", — заявил местный чиновник Алан Лисон.
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