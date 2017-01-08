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Видеошок: миллионы красных крабов атаковали Остров Рождества (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/71_main.1483833284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/71_tn.1483833284.jpg Невероятное Миграция происходит ежегодно и длится около 18 дней – в это время на всем острове строят временные мосты и перекрывают дороги, чтобы не помешать крабам на их пути

Видеошок: миллионы красных крабов атаковали Остров Рождества (видео)

Сегодня, 02:22

Миграция происходит ежегодно и длится около 18 дней – в это время на всем острове строят временные мосты и перекрывают дороги, чтобы не помешать крабам на их пути


Остров Рождества в Индийском океане, являющийся внешней территорией Австралии, в конце декабря буквально атакуют миллионы красных крабов. Они мигрируют из лесов в центральной части на побережье, отмечая таким образом начало сезона размножения. Миграция происходит ежегодно и длится около 18 дней. В это время на всем острове строят временные мосты и перекрывают дороги, чтобы не помешать крабам на их пути, – передает sundaynews.

На острове живут десятки миллионов красных крабов, они являются ключевым для острова видом, поскольку играют в важную роль в круговороте питательных веществ и формировании структуры тропических лесов.

С октября по декабрь проходит сезон дождей, ежегодно в это время взрослые особи начинают миграцию к побережью, где происходит размножение. Дожди обеспечивают нужные условия, но время миграции также зависит от фаз Луны. Яйца выпускаются самками красных крабов в океан во время прилива в последнюю четверть Луны.

Самцы возглавляют первую волну миграции, постепенно к ним присоединяются самки. Когда они достигают берега, самцы роют норы, после чего к ним прибывают самки и происходит спаривание. Прежде чем вернуться в лес, самцы погружаются в океан. Самки откладывают яйца в течение трех дней после спаривания, они остаются в своих норках по мере того, как яйца развиваются, в течение 12–13 дней. После того, как самки отпускают яйца в океан, в результате контакта с морской водой сразу же вылупляются множество маленьких личинок — они окружают побережье, пока волны и прилив не смывает их в океан.

Через месяц, пройдя несколько стадий, личинки превращаются в животных, схожих с креветками, и называемых megalopae. Они собираются в группы у берега, проходит пара дней и происходит их превращение в молодых крабов, после чего они покидают воду. Их длина составляет около 5 мм, но несмотря на это, юные крабы начинают свое путешествие вглубь острова, которое занимает примерно 9 дней. Добравшись до плато, в течение трех лет они скрываются в скалах, упавших ветках деревьев, среди травы и кустарника.
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