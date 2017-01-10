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Видеошок: мужчина вскрыл головой 43 кокоса (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/86_main.1484002556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/86_tn.1484002556.jpg Невероятное Для того, чтобы достичь такого результата мужчина тренировался в течение шести месяцев

Видеошок: мужчина вскрыл головой 43 кокоса (видео)

Сегодня, 00:55

Для того, чтобы достичь такого результата мужчина тренировался в течение шести месяцев


Пакистанский спортсмен Рашид Насиба установил новый рекорд, разбив головой 43 кокоса. Соответствующее видео опубликовали января, на видеохостинге youtube, – передает "Знай".

Для того, чтобы достичь такого результата мужчина тренировался в течение шести месяцев. Во время подготовки ему не удалось избежать травм.

Около года назад Рашид за 60 секунд расколол головой 210 грецких орехов. Таким образом, он хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Его главная цель – поставить 50 рекордов.
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