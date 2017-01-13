Видеошок: обезьяны оплакивают "смерть" робота, замаскированного под их сородича (видео)

Приматы садятся в круг и начинают обнимать друг друга в знак поддержки, глядя на тело робота

Новая программа "Шпион в дикой природе", которая будет выходить на телеканале Би-би-си, показала отрывок из первого эпизода, в котором группа серых лангуров (вид обезьян из семейства мартышковые, широко распространенный в Пакистане и Индии) оплакивает смерть робота, замаскированного под их сородича, – передает TJ.

В ролике робот с установленной в глазу камерой следит за повседневной жизнью обезьян, пока один из приматов не "убивает" его, уронив с дерева.

После этого группа серых лангуров начинает оплакивать "сородича". Приматы садятся в круг и начинают обнимать друг друга в знак поддержки, глядя на тело робота.