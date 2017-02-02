Видеошок: пакистанский подросток, у которого буквально глаза вылезают из глазниц (видео)

Проживающий в Пакистане подросток с удовольствием демонстрирует свой "талант" перед камерой смартфона. Помогая своим глазам пальцами юноша умеет практический полностью извлечь глазные яблоки из глазниц. Несмотря на то что имя парня неизвестно, забыть его лицо практически невозможно.



Напомним, что 80-летняя жительница Боснии и Герцеговины Хава Целебик лечит заболевания глаз уникальным методом – женщина вылизывает их.



