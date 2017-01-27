Видеошок: пенсионерка лечит людей, вылизывая им глаза (видео)

Сегодня, 16:00

Целительница говорит, что соседи обещают после ее смерти вырезать ей язык и продолжать лечить людей


80-летняя жительница Боснии и Герцеговины Хава Целебик лечит заболевания глаз уникальным методом – женщина вылизывает их, избавляя от частиц железа, свинца, угля и других инородных элементов. За свои услуги пенсионерка берет 10 евро. Неимущих она лечит бесплатно, сообщает Express.

Хава Целебик или "нана Хава", как называют ее местные жители, вероятно, единственная в мире целительница, которая работает столь необычными методами. Перед тем, как начать вылизывать глазные яблоки пациентам, пенсионерка стерилизует полость рта спиртом.

По словам женщины, к ней приезжают отчаявшиеся больные не только из разных концов Боснии, но и из России и США. Целебик говорит, что искусству лечения языком ее много лет назад научила женщина, которую также звали Хава. К сожалению, пенсионерке некому передать свое знание.

"Детям моя работа кажется отвратительной. Они не представляют, как можно вылизывать кому-то глаза", — сказала женщина.

"Соседи говорят, что после смерти они вырежут мне язык, чтобы продолжить лечить людей", — заявила целительница.

На качество работы Хавы пока никто не жаловался.

 
услуги, видео, работа, язык, целитель, пенсионерка, глаза, знахарь, бесплатно, видеошок

Вы сейчас просматриваете новость "Видеошок: пенсионерка лечит людей, вылизывая им глаза (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

По оценкам экспертов возраст находки составляет 100 млн лет. Фото: AFP

Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет

Вчера, 16:13

Строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных

Здоровье

Почаще удивляйтесь.

Фитнес для глаз: простые упражнения, которые помогут улучшить зрение

22 Января, 14:00

Делайте глазам контрастный душ и учитесь ими стрелять

Здоровье

Синяки под глазами могут быть признаком усталости. Фото: likar.info

Как избавиться от синяков под глазами

15 Января, 01:17

Избавиться от синяков под глазами помогут устранение причин их возникновения и косметические процедуры

Наука и Технологии

Зрительный контакт не всегда легко поддерживать. Фото: psychologos.ru

Почему людям сложно смотреть друг другу в глаза

4 Января, 02:59

Исследователи предполагают, что иногда мы отводим глаза, чтобы избежать перегрузки мозга

Здоровье

Следите за осанкой во время работы. Фото: AFP

Как сохранить здоровье на сидячей работе: ТОП-4 полезных совета

28 Декабря 2016, 13:52

Следите за своей осанкой, защищайте глаза и делайте короткие перерывы

Здоровье

Ваши слезы удаляют бактерии в глазах. Фото: Pixanews.com

Почему плакать полезно

28 Декабря 2016, 04:48

Не сдерживайте слезы, потому что это может причинить вам вред  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования