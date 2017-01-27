Видеошок: пенсионерка лечит людей, вылизывая им глаза (видео)

80-летняя жительница Боснии и Герцеговины Хава Целебик лечит заболевания глаз уникальным методом – женщина вылизывает их, избавляя от частиц железа, свинца, угля и других инородных элементов. За свои услуги пенсионерка берет 10 евро. Неимущих она лечит бесплатно, сообщает Express.



Хава Целебик или "нана Хава", как называют ее местные жители, вероятно, единственная в мире целительница, которая работает столь необычными методами. Перед тем, как начать вылизывать глазные яблоки пациентам, пенсионерка стерилизует полость рта спиртом.



По словам женщины, к ней приезжают отчаявшиеся больные не только из разных концов Боснии, но и из России и США. Целебик говорит, что искусству лечения языком ее много лет назад научила женщина, которую также звали Хава. К сожалению, пенсионерке некому передать свое знание.



"Детям моя работа кажется отвратительной. Они не представляют, как можно вылизывать кому-то глаза", — сказала женщина.



"Соседи говорят, что после смерти они вырежут мне язык, чтобы продолжить лечить людей", — заявила целительница.



На качество работы Хавы пока никто не жаловался.



