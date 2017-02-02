Видеошок: странного мужчину, который абсолютно спокойно горел, заметили в Нью-Йорке (видео)

Сегодня, 11:30

Загадочный человек был заснят в тот момент, когда он спокойно снимал с себя горящую одежду


Автор этого видео только и нашелся что спросить "Ты в порядке?", у охваченного огнем человека посреди Нью-Йоркской улицы. Мужчина не просто не кричал, он не произнес ни звука пока снимал с себя горящую одежду. Причем часть его вещей так и осталась гореть на мужчине.

 
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