Видеошок: странного мужчину, который абсолютно спокойно горел, заметили в Нью-Йорке (видео)

Загадочный человек был заснят в тот момент, когда он спокойно снимал с себя горящую одежду

Автор этого видео только и нашелся что спросить "Ты в порядке?", у охваченного огнем человека посреди Нью-Йоркской улицы. Мужчина не просто не кричал, он не произнес ни звука пока снимал с себя горящую одежду. Причем часть его вещей так и осталась гореть на мужчине.



