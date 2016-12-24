Видеошок: танк против пикапа (видео)

Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн

Когда понятно, что твоя машина годится только в металлолом, есть множество способов с ней попрощаться. Например, продать или отправить на свалку. Вариант раздавить ее танком приходит в последнюю очередь, но это YouTube, здесь такие варианты популярны, – пишет "Популярная Механика".

Мэтт Каррикер с канала Demolition Ranch раздобыл самую большую пушку в своей коллекции. Теперь у него есть танк, и он решил опробовать, что сможет выдержать его старый пикап при встрече с тяжелой бронетехникой.

Несколько выстрелов из танка по пикапу не принесли сколько-нибудь живописных результатов, поэтому было решено перейти к непосредственному контакту — просто раздавить машину. Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн. Интересно, что самыми прочными в машине оказались шины.