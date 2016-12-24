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Видеошок: танк против пикапа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/52_main.1482541944.png http://www.segodnya.ua/img/article/7826/52_tn.1482541944.png Невероятное Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн

Видеошок: танк против пикапа (видео)

Сегодня, 06:45

Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн


Когда понятно, что твоя машина годится только в металлолом, есть множество способов с ней попрощаться. Например, продать или отправить на свалку. Вариант раздавить ее танком приходит в последнюю очередь, но это YouTube, здесь такие варианты популярны, – пишет "Популярная Механика".

Мэтт Каррикер с канала Demolition Ranch раздобыл самую большую пушку в своей коллекции. Теперь у него есть танк, и он решил опробовать, что сможет выдержать его старый пикап при встрече с тяжелой бронетехникой.

Несколько выстрелов из танка по пикапу не принесли сколько-нибудь живописных результатов, поэтому было решено перейти к непосредственному контакту — просто раздавить машину. Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн. Интересно, что самыми прочными в машине оказались шины.
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