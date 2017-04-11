Видеошок: в Канаде олень снес выходящего из автомобиля парня

Сегодня, 05:11

Героем видеозаписи стал местный рэпер Кэри Маккук


В Канаде олень бросился на мужчину, который выходил из автомобиля, сообщает "Лайф" со ссылкой на CBC.

Инцидент произошел 1 апреля, поэтому некоторые не сразу поверили в то, что это не розыгрыш. Героем видеозаписи стал местный рэпер Кэри Маккук, которому пришлось доказывать, что произошедшее — правда.

Он опубликовал на своей страничке в "Фейсбуке" фотографию, сделанную сразу после инцидента, на которой демонстрирует пользователям клочки оленьего меха.

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Источник: Facebook/CaryMcCook
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