Видеошок: в китайском цирке жестоко издеваются над амурским тигром ради клиентов (видео)

В ролике слышно, как сотрудник цирка говорит матери с ребенком, что оседлать тигра — "здорово, ведь так вы защититесь от дьявола и принесете в свой дом богатство"

Анонимный пользователь китайской видеоплатформы iQiyi опубликовал ролик об условиях, в которых держат амурского тигра в цирке в провинции Хунань. Дрессировщики связали животное таким образом, чтобы оно не могло поднять голову и двигаться. В это время посетители вместе с детьми садились на тигра и делали с ним фото, – сообщает TJ со ссылкой на издание The Independent.

В ролике слышно, как сотрудник цирка говорит матери с ребенком, что оседлать тигра — "здорово, ведь так вы защититесь от дьявола и принесете в свой дом богатство". Бог богатства в Китае часто изображается в виде мужчины, сидящего на тигре.

По словам директора организации по защите животных в Великобритании (PETA) Элизы Аллен (Elisa Allen), дрессировщики запугали животное и "заставили тигра променять свободу на плен". Она также добавила, что на заднем плане видно клетку с медведем, ходящим по кругу, что показывает психологическую травму, которая часто наблюдается у животных в цирке.

Амурский тигр официально признан исчезающим видом. В дикой природе обитает около 540 особей, из которых 40 приходится на Китай. За последние 10 лет популяция вида выросла в два раза. В 2013 году китайские чиновники обратили внимание на ролик с издевательствами над другим амурским тигром в местном зоопарке.