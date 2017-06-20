Видеошок: воры занялись сексом на катере своей жертвы

Камера видеонаблюдения в одном из частных доков в городе Кэрнс (Австралия) запечатлела воров, проникших на чужой катер и занявшихся там сексом. Первоначальной целью криминальной пары было дорогостоящее оборудование для зарядки судового аккумулятора. Хозяин катера привлек к поиску преступников полицию и местных жителей, – пишет "Лайф".

Хозяин катера под названием "Мисси" Уилл Кой забил тревогу, когда обнаружил пропажу дорогостоящего зарядного устройства для судового аккумулятора. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в доке, выяснились подробности произошедшего. Преступников было двое, причем один из воров оказался женщиной. Но настоящие открытия ждали Уилла впереди.

В объектив камеры попал не только процесс проникновения криминальной пары на борт судна, но и их половой акт, которому они предались прямо в кубрике "Мисси". Страстное действо можно было наблюдать через лобовое стекло катера. "Думаю, мне придется избавиться от матраса", — заявил Кой.

Пострадавший обратился за помощью не только в полицию. Он распространил видео среди местных жителей в надежде ускорить процесс идентификации преступников. Однако больше всего его волнует не судьба пропавшего оборудования, а светлое имя лодки. "Мисси" уже никогда не будет прежней. Она потеряла девственность", — сокрушается судовладелец.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 17 2017 в 7:54 PDT