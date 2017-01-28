Владелец мотоцикла отбился от грабителей, напавших на него с нунчаками (видео)

Двое неизвестных попытались угнать мотоцикл у 46-летнего жителя Лондона, напав на него с нунчаками. Мужчину это не испугало, он активно отбивался от преступников, пока ему на помощь не пришел сосед. Вместе британцы прогнали горе-угонщиков. Кадры драки попали в Сеть, сообщает Mirror.



В опубликованном ниже ролике запечатлено, как преступник в шлеме и кожаном костюме нападает с нунчаками на выбежавшего из дома мужчину, который заметил, что его мотоцикл пытаются угнать. С помощью соседа британцу удалось прогнать бандитов.



