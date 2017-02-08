Водитель автобуса зажал дверями карманника, который пытался сбежать

Водитель общественного транспорта в столице Колумбии проявил незаурядную ловкость и успел захлопнуть двери в тот момент, когда пойманный на горячем вор-карманник попытался сбежать из автобуса. В результате автобус отправился к ближайшему полицейскому участку с торчащими из дверей ногами воришки.



Напомним, что недавно воровка-карманница попала на видео, снятое внимательным пассажиром на вокзале в немецком городе Дуйсбург. Девушка пыталась залезть в сумочку женщины, маскируя свои действия широким пончо.



