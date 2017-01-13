Водитель заснял, как его фуру едва не перевернуло ветром (видео)

Живущий в США украинский водитель дальнобойщик заснял, как сильный ветер отрывает колеса его фуры от земли

Неподалеку от Кливленда (штат Огайо) водитель заснял, как сильные порывы ветра отрывают колеса его фуры от земли. В кадр также попали две другие фуры, которые ветер уже опрокинул.



Напомним, что в Канаде из-за снежного шторма столкнулись более 100 машин.



