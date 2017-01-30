Волшебный трюк телеведущего шокировал зрителей (видео)

Американский корреспондент телерадиокомпании BBC Джон Сопель поразил зрителей "волшебным" трюком. В ходе репортажа, который журналист делал в Вашингтоне, на руках мужчины внезапно появились перчатки. Интернет-пользователи гадают, каким образом это могло произойти.



В кадре Сопель активно жестикулирует, рассказывая о новом президенте США Дональде Трампе. Внезапно на руках журналиста появляются перчатки. Многие зрители приняли этот инцидент за волшебство.



Позже в интервью коллегам с BBC репортер объяснил, каким образом ему удалось шокировать интернет-общественность.



"Я не собирался никого удивлять. В Вашингтоне было жутко холодно, и я надел перчатки. В какой-то момент мне понадобилось найти на телефоне цитату Трампа. И тут я понял, что аппарат выключился. Поэтому я снял перчатку, чтобы смартфон распознал мой отпечаток пальца", — рассказал журналист.





