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Ворона, укравшая паспорт на российской границе, стала звездой YouTube (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/50_main.1483479679.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/50_tn.1483479679.jpg Невероятное Таможенники попытались помочь мужчине, но все попытки поймать воровку окончились неудачей

Ворона, укравшая паспорт на российской границе, стала звездой YouTube (видео)

Сегодня, 01:06

Таможенники попытались помочь мужчине, но все попытки поймать воровку окончились неудачей


Изначально новость о похищении птицей паспорта многие пользователи Сети восприняли как шутку. Но в российской таможенной службе подтвердили что инцидент действительно имел место с гражданином Эстонии, который прибыл с территории России на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород.

Когда началась обычная, казалось бы, процедура таможенного оформления транспортного средства, гражданин Эстонии вытащил паспорт, но тут вдруг подлетела ворона.

"Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении на сайте таможенного управления.

Таможенники попытались помочь мужчине, один даже кинулся вдогонку за птицей, затем были привлечены к поиску вороны кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать воровку окончились неудачей.

 
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