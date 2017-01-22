Впечатляющие снимки заброшенных дворцов Европы (фото)
Большинство зданий были брошены владельцами в связи с государственными переворотами или войнами
Хорватский фотограф Мирна Павлович показала впечатляющие снимки заброшенных зданий Европы, – пишет "НВ Style".
В своем фотопроекте Dulcis Domus, что в переводе с латыни означает Милый дом, Павлович снимает уничтоженные временем виллы, поместья и дворцы, которые когда-то принадлежали состоятельным людям, пишет Creative Boom. Большинство зданий были брошены владельцами в связи с государственными переворотами или войнами. По словам Павлович, Вторая Мировая война оставила самые заметные шрамы на истории архитектурных сооружений.
Как прокомментировала свой проект фотограф, она снимает заброшенные здания не только из-за их атмосферы и красоты, но также чтобы сохранить память о семьях, которые когда-то называли эти места своим домом.
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