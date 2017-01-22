Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Невероятное
Впечатляющие снимки заброшенных дворцов Европы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/29_main.1485042520.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/29_tn.1485042520.jpg Невероятное Большинство зданий были брошены владельцами в связи с государственными переворотами или войнами

Впечатляющие снимки заброшенных дворцов Европы (фото)

Сегодня, 01:51

Большинство зданий были брошены владельцами в связи с государственными переворотами или войнами

Хорватский фотограф Мирна Павлович показала впечатляющие снимки заброшенных зданий Европы, – пишет "НВ Style".

В своем фотопроекте Dulcis Domus, что в переводе с латыни означает Милый дом, Павлович снимает уничтоженные временем виллы, поместья и дворцы, которые когда-то принадлежали состоятельным людям, пишет Creative Boom. Большинство зданий были брошены владельцами в связи с государственными переворотами или войнами. По словам Павлович, Вторая Мировая война оставила самые заметные шрамы на истории архитектурных сооружений.

Как прокомментировала свой проект фотограф, она снимает заброшенные здания не только из-за их атмосферы и красоты, но также чтобы сохранить память о семьях, которые когда-то называли эти места своим домом.
проект, вторая мировая, замки, виллы, дворцы, заброшенные здания, вторая мировая война

Вы сейчас просматриваете новость "Впечатляющие снимки заброшенных дворцов Европы (фото)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Зовут украшать Днепр. Фото из открытых источников

Конкурс: в Днепре ищут создателей муралов, фонтанов, фонарей и красивых арок

18 Января, 21:44

Объявили конкурс по благоустройству города

Наука и Технологии

Фото: кадр из видео

Ученые и инженеры разработали 5-километровый небоскреб, поглощающий смог

17 Января, 12:45

Авторы проекта работают над тем, чтобы здания будущего были экологически полезными

Люди

В Киеве выбирают лучшие инновации для города

Конкурс идей для Киева: в городе предлагают создать солнце-транспорт и чистые озера

11 Января, 10:11

На реализацию идей, которые получат самую высокую поддержку, в этом году выделят 50 млн грн

Мир

Памятник корейским "женщинам для утешения". Фото: AFP

Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника секс-рабыням

6 Января, 11:13

В годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать т.н. "женщинами для утешения" японских солдат

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.