Японец десять лет не мог разгадать головоломку и пришел за помощью на телевидение

Сегодня, 16:03

В результате получилась забавная передача, в которой ученые, фокусники и простые любители головоломок искали ответ


Японский пенсионер 10 лет пытался разгадать головоломку, стоящую на столе в приемной семейного доктора, но безуспешно. И когда почувствовал, что дней на этой планете у него осталось не так и много, решил обратиться на японское телевидение.

Телевизионщики устроили целую передачу, в которой они долго искали человека, который помог бы им решить сложную задачу – как передвинуть металлическое кольцо с зеленого на красный шар. В результате один из гостей программы продемонстрировал, как решить, казалось бы неразрешимую, головоломку.

"Теперь я могу спокойно умереть", – подытожил японский пенсионер.
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