ФОТОФАКТ. Японка каждый день придумывает новые блюда и костюмы для своего кота

Кот-косплеер из Японии завоевал сердца десятков тысяч поклонников по всему миру. На его личную страничку в "Инстаграме" подписано почти 80 тысяч человек. Причина такой популярности кроется в том, что его хозяйка превращает каждый обед с котом в настоящее торжество, – передает "Лайф".

Кота по имени Маро приютили, когда ему было семь месяцев. Его новой мамой стала женщина Ри Матсуи. Хозяйка одержима фотографией, японскими традициями и народной кухней, поэтому свои пристрастия она воплотила в одном фотопроекте.

Она обратила внимание на то, что ее питомец чрезвычайно спокоен и может подолгу сидеть со своим человеком. Именно тогда у нее появилась блестящая мысль. Она стала наряжать Маро в забавные костюмчики и делать постановочные фото, на которых кот выглядит словно компаньон и собеседник.

"У него замечательно получается позировать, ведь он такой спокойный и покладистый", – говорит Ри Матсуи.

"Инстаграм" кота — это не только умилительные фотографии усатого питомца, это настоящее путешествие по разнообразной японской кухне. С помощью хозяйки Маро оказался в центре обедов, ланчей, завтраков, чаепитий и настоящих банкетов. При всем обилии закусок на столе кот ни к чему из еды не притрагивается — он лишь составляет компанию своей хозяйке. "Он никогда не ест эти блюда, но каждый раз после фотосессии получает вкусное вознаграждение", – говорит Ри Матсуи.

Если вы когда-нибудь захотите пообедать с хорошим парнем, вам сложно будет найти кого-нибудь столь галантного и красивого, как Маро.