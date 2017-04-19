ФОТОФАКТ. Японка каждый день придумывает новые блюда и костюмы для своего кота

Сегодня, 04:46

Хозяйка одержима фотографией, японскими традициями и народной кухней, поэтому свои пристрастия она воплотила в одном фотопроекте


Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Фото: © twitter.com/saraqdavid

Кот-косплеер из Японии завоевал сердца десятков тысяч поклонников по всему миру. На его личную страничку в "Инстаграме" подписано почти 80 тысяч человек. Причина такой популярности кроется в том, что его хозяйка превращает каждый обед с котом в настоящее торжество, – передает "Лайф".

Кота по имени Маро приютили, когда ему было семь месяцев. Его новой мамой стала женщина Ри Матсуи. Хозяйка одержима фотографией, японскими традициями и народной кухней, поэтому свои пристрастия она воплотила в одном фотопроекте.

Она обратила внимание на то, что ее питомец чрезвычайно спокоен и может подолгу сидеть со своим человеком. Именно тогда у нее появилась блестящая мысль. Она стала наряжать Маро в забавные костюмчики и делать постановочные фото, на которых кот выглядит словно компаньон и собеседник.

"У него замечательно получается позировать, ведь он такой спокойный и покладистый", – говорит Ри Матсуи.

"Инстаграм" кота — это не только умилительные фотографии усатого питомца, это настоящее путешествие по разнообразной японской кухне. С помощью хозяйки Маро оказался в центре обедов, ланчей, завтраков, чаепитий и настоящих банкетов. При всем обилии закусок на столе кот ни к чему из еды не притрагивается — он лишь составляет компанию своей хозяйке. "Он никогда не ест эти блюда, но каждый раз после фотосессии получает вкусное вознаграждение", – говорит Ри Матсуи.

Если вы когда-нибудь захотите пообедать с хорошим парнем, вам сложно будет найти кого-нибудь столь галантного и красивого, как Маро.
коты, кот, японка, инстаграм

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Японка каждый день придумывает новые блюда и костюмы для своего кота". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Бейсбольный матч прервали из-за кота

Вчера, 12:10

Животное появилось на стадионе на последних минутах игры и начало метаться по полю

Люди

Выжил вопреки всему: в киевской ветклинике спасли кота с раздавленной головой

Вчера, 20:08

Котик потерял зрение, ему нужна помощь на восстановление и заботливый хозяин

Люди

Найди друга: красивый кот Федя ищет дом

15 Апреля, 06:27

Феде около 7 лет, но ведет он как беззаботный котенок

Люди

Найди друга: кошечка Мила срочно ищет семью

14 Апреля, 22:45

Мила - прекрасная кошка, очень благодарна за спасение и очень культурная в поведении

Люди

Найди друга: две кошечки-сестрички ищут дом

14 Апреля, 20:01

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки

Люди

Найди друга: милая кошечка ищет дом

5 Апреля, 20:02

Жужу любит сидеть на руках, делать лапками массаж и мурлыкать

Люди

Найди друга: шоколадный котенок Брауни ищет дом

4 Апреля, 22:57

Малыш очень нежный, ласковый, общительный и дружелюбный

Люди

В Киеве нужна помощь двум раненым котам

4 Апреля, 10:45

У обоих котов тяжелые травмы - животных либо били, либо сбросили с высоты  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования