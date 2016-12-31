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Завораживающая красота нашей планеты в 4К-видео (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/81_main.1483143898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/81_tn.1483143898.jpg Невероятное Пожалуй, еще никогда Земля не выглядела так прекрасно

Завораживающая красота нашей планеты в 4К-видео (видео)

Сегодня, 07:11

Пожалуй, еще никогда Земля не выглядела так прекрасно


Астронавт NASA Джефф Уильямс запечатлел Землю с борта Международной космической станции на видео ультравысокой чёткости 4К. Пожалуй, еще никогда наша планета не выглядела так прекрасно, – пишет popmech.

В опубликованном NASA свежем видеоролике Уильямс рассказывает о том, как здорово наблюдать за Землёй из космоса и почему так важно поделиться этими уникальными ощущениями с другими. Космонавты не раз говорили о том, как меняются взгляды человека на собственную жизнь и устройство нашего мира после того, как посмотришь на нашу планету из иллюминатора.

Когда смотришь это видео, понимаешь, что они правы. К счастью, теперь не нужно отправляться на орбиту, чтобы полюбоваться Землёй с высоты МКС.
земля, видео, NASA, планета, космонавты, астронавт

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