Завораживающая красота нашей планеты в 4К-видео (видео)

Пожалуй, еще никогда Земля не выглядела так прекрасно

Астронавт NASA Джефф Уильямс запечатлел Землю с борта Международной космической станции на видео ультравысокой чёткости 4К. Пожалуй, еще никогда наша планета не выглядела так прекрасно, – пишет popmech.

В опубликованном NASA свежем видеоролике Уильямс рассказывает о том, как здорово наблюдать за Землёй из космоса и почему так важно поделиться этими уникальными ощущениями с другими. Космонавты не раз говорили о том, как меняются взгляды человека на собственную жизнь и устройство нашего мира после того, как посмотришь на нашу планету из иллюминатора.

Когда смотришь это видео, понимаешь, что они правы. К счастью, теперь не нужно отправляться на орбиту, чтобы полюбоваться Землёй с высоты МКС.