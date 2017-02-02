"Ждун": интернет в восторге от странного существа (фото)

Пользователи интернета просто влюбились в "Ждуна" и создают с ним множество забавных картинок

В украинском сегменте интернета набирает популярность новый мем, героем которого стало странное создание. Назвали его "Ждуном", или "Почекуном", – сообщает 24 Телеканал.

Идея относительно этого существа принадлежит скульптору из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, что создала фигуру для Лейденского университета и посвятила ее пациентам, которые слишком долго ожидают прием к врачу — некий компаньон в очереди.

Ждун, оригинал

По словам Маргрит, это создание является "жутким и необычным сочетанием человека со слоном и насекомым без ног, которое взамен имеет человеческие руки и много складок".

Кроме того, необычное животное отражает суровую действительность любого события, которое происходит в нашей не совсем радужной жизни.

За короткий промежуток времени пользователи интернета просто влюбились в "Ждуна" и создают с ним множество забавных картинок.

У "Ждуна" даже появился собственный Instagram.

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Фев 1 2017 в 6:57 PST

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Янв 31 2017 в 9:53 PST

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Янв 31 2017 в 8:36 PST

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Янв 31 2017 в 8:32 PST