"Ждун": интернет в восторге от странного существа (фото)
Пользователи интернета просто влюбились в "Ждуна" и создают с ним множество забавных картинок
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
"Ждун". Фото: соцсети
В украинском сегменте интернета набирает популярность новый мем, героем которого стало странное создание. Назвали его "Ждуном", или "Почекуном", – сообщает 24 Телеканал.
Идея относительно этого существа принадлежит скульптору из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, что создала фигуру для Лейденского университета и посвятила ее пациентам, которые слишком долго ожидают прием к врачу — некий компаньон в очереди.
Ждун, оригинал
По словам Маргрит, это создание является "жутким и необычным сочетанием человека со слоном и насекомым без ног, которое взамен имеет человеческие руки и много складок".
Кроме того, необычное животное отражает суровую действительность любого события, которое происходит в нашей не совсем радужной жизни.
За короткий промежуток времени пользователи интернета просто влюбились в "Ждуна" и создают с ним множество забавных картинок.
У "Ждуна" даже появился собственный Instagram.
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