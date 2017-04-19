На одной из улиц шотландского Глазго женщина пыталась оживить голубя путем искусственного дыхания и массажа сердца. Один из шокированных прохожих снял происходящее на телефон. К сожалению, усилия сердобольной дамы не увенчались успехом.



На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как женщина дышит птице в клюв, пытаясь вернуть ее к жизни. Впрочем, через несколько минут становится понятно, что голубь мертв.



По словам автора видео, через несколько минут останки несчастной птицы уже клевали чайки. Зрители по-разному отреагировали на поступок жительницы Глазго. Одни похвалили ее за доброту, другие решили, что у женщины проблемы с головой.



Как ни странно, в редких случаях птицам действительно делают искусственное дыхание, сообщает Metro. Этот метод может помочь, если представитель семейства пернатых только что получил травму. Если же пострадавшая птица провела без сознания достаточно долгое время, вернуть ее к жизни, скорее всего, не удастся.

