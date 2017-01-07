Женщина вернула ребенка в роддом, заявив, что он уродлив

Прибыв в роддом, женщина принялась кричать, заявляя, что работники медучреждения подменили ее внука

Врачи города Санта Мария в Колумбии признали, что женщина не смогла принять новорожденного младенца как члена семьи из-за "ошибок генетики".

Жительница колумбийского города Санта Мария отказалась забирать из больницы своего новорожденного внука, заявив, что он "слишком уродлив, чтобы быть ее родственником".

Как передает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail, прибыв в роддом, женщина принялась кричать, заявляя, что работники медучреждения подменили ее внука. По рассказу главы департамента здравоохранения Санта Марии Карлоса Пайяреса, "женщина была недовольна".

"Она не приняла младенца как члена семьи и решила вернуться в роддом вместе с его матерью, чтобы вернуть ребенка. Нужно принять ситуацию. Иногда биология, генетика играют важную роль и делают ошибки. Мы должны их принимать", — сказал Карлос Пайярес.

Мэр города уже распорядился, чтобы женщине была оказана необходимая психологическая помощь.