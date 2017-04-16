Житель Финляндии выиграл 87 миллионов евро в лотерею

Это крупнейшая сумма, когда-либо выигранная в Финляндии

Житель финского города Тампере выиграл 87 млн евро в лотерее Eurojackpot. Это крупнейшая сумма, когда-либо выигранная в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Имя счастливчика, который купил билет в одном из супермаркетов, пока неизвестно. Отметим, что в 2015 году житель финского города Котка выиграл в лотерее Eurojackpot 23,3 млн евро.

В Европе в лотерее Eurojackpot совместно участвуют 16 стран. Выигранная вчера сумма была второй по величине в истории лотереи.

В 2015 году рекордное вознаграждение в размере 90 млн евро удалось получить жителю Чехии. В 2016 году житель немецкой федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия выиграл джекпот в 76,8 млн евро.

Напомним, в Канаде женщина выиграла в лотерею $3,9 млн на комбинацию, которая ей приснилась.