Жительница Бразилии молилась эльфу из "Властелина колец", перепутав его со святым

Элронд — один из главных персонажей в книге "Властелин колец"

Жительница Бразилии Габриела Брандао рассказала на своей странице в Фейсбуке о том, что ее прабабушка ежедневно молится фигурке героя фильма "Властелин колец" — владыке эльфов Элронду, – передает TJ со ссылкой на издание Mashable.

Как рассказала девушка, ее родственница перепутала вымышленного персонажа с христианским святым Антонием. На Ebay автор публикации нашла идентичную обнаруженной у прабабушки фигурку Элронда, однако так и не смогла объяснить, откуда взялась фигурка сказочного персонажа у пожилой женщины.

Фото с Ebay

Элронд — один из главных персонажей в книге "Властелин колец", роль которого в одноименном фильме сыграл британо-австралийский актер Хьюго Уивинг.

Хьюго Уивинг в образе Элронда