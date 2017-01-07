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Жительница Бразилии молилась эльфу из "Властелина колец", перепутав его со святым http://www.segodnya.ua/img/article/7861/12_main.1483744135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/12_tn.1483744135.jpg Невероятное Элронд — один из главных персонажей в книге "Властелин колец"

Жительница Бразилии молилась эльфу из "Властелина колец", перепутав его со святым

Сегодня, 01:08

Элронд — один из главных персонажей в книге "Властелин колец"

Фигурка Элронда, владыки эльфов Ривенделла. Фото с личной страницы Габриелы Брандао в Фейсбуке
Фигурка Элронда, владыки эльфов Ривенделла. Фото с личной страницы Габриелы Брандао в Фейсбуке

Жительница Бразилии Габриела Брандао рассказала на своей странице в Фейсбуке о том, что ее прабабушка ежедневно молится фигурке героя фильма "Властелин колец" — владыке эльфов Элронду, – передает TJ со ссылкой на издание Mashable.

Как рассказала девушка, ее родственница перепутала вымышленного персонажа с христианским святым Антонием. На Ebay автор публикации нашла идентичную обнаруженной у прабабушки фигурку Элронда, однако так и не смогла объяснить, откуда взялась фигурка сказочного персонажа у пожилой женщины.

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Фото с Ebay

Элронд — один из главных персонажей в книге "Властелин колец", роль которого в одноименном фильме сыграл британо-австралийский актер Хьюго Уивинг.

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Хьюго Уивинг в образе Элронда
властелин колец, молитва, эльф

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