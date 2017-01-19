Жутким падением закончилась шутка на эскалаторе в метро (видео)
Друзья мужчины засняли несчастный случай, которым закончилось развлечение на эскалаторе лондонского метро
"Этот парень стал главным событием вечера пятницы. Он очень долго пытался идти вниз по эскалатору. Не волнуйтесь он был в полном порядке, когда окончательно протрезвел", – написал в своем Instagram автор видео.
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