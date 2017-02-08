10-месячный сын Иванки Трамп "назначен" ее личным ассистентом

Сегодня, 14:43

Молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома

Иванка с сыном. Кадр из видео
Иванка с сыном. Кадр из видео

Дочь нового президента США Иванка Трамп "назначила" своего 10-месячного сына личным помощником.

Об этом она написала в Instagram, где и опубликовала их совместный снимок.

"Отвечаю на звонок в Белом доме с моим персональным ассистентом Теодором", – написала Иванка.

На фото молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома.

Taking a call in the White House with my personal assistant Theodore.

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump)

Ранее Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье.
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"Сегодня"

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