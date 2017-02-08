10-месячный сын Иванки Трамп "назначен" ее личным ассистентом
Молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома
Дочь нового президента США Иванка Трамп "назначила" своего 10-месячного сына личным помощником.
Об этом она написала в Instagram, где и опубликовала их совместный снимок.
"Отвечаю на звонок в Белом доме с моим персональным ассистентом Теодором", – написала Иванка.
На фото молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома.
Ранее Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье.
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