10-месячный сын Иванки Трамп "назначен" ее личным ассистентом

Молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома

Дочь нового президента США Иванка Трамп "назначила" своего 10-месячного сына личным помощником.

Об этом она написала в Instagram, где и опубликовала их совместный снимок.

"Отвечаю на звонок в Белом доме с моим персональным ассистентом Теодором", – написала Иванка.

На фото молодая мать держит на руках сына и разговаривает по телефону, сидя в одном из огромных коридоров Белого дома.

Taking a call in the White House with my personal assistant Theodore. Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Фев 7 2017 в 2:32 PST

Ранее Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье.