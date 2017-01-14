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430-килограммовый пакистанец решил стать современным Геркулесом http://www.segodnya.ua/img/article/7882/35_main.1484399237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/35_tn.1484399237.jpg Люди Мужчина не жалуется на лишние килограммы и хотел бы весить еще больше

430-килограммовый пакистанец решил стать современным Геркулесом

Сегодня, 19:25

Мужчина не жалуется на лишние килограммы и хотел бы весить еще больше

Арбаб Хизер Хайат. Фото: deccanchronicle.com
Арбаб Хизер Хайат. Фото: deccanchronicle.com

Весящий 430 килограммов пакистанец Арбаб Хизер Хайат объявил себя самым сильным человеком в мире, а также выразил желание войти в историю как современный Геркулес. Об этом пишет Daily Mail.

25-летний мужчина рассказал, что планирует стать профессиональным рестлером и чемпионом по пауэрлифтингу.

"Это лишь вопрос времени", — отметил он.

По словам Халка, как прозвали Хайата соотечественники (в честь супергероя из комиксов Marvel), он благодарен Богу за свое телосложение и хотел бы весить еще больше. Для этого мужчина потребляет в день 10 тысяч килокалорий: в частности, он съедает 36 яиц на завтрак, более трех кило мяса и около пяти литров молока в день.

Рост Хайата составляет 190 сантиметров. По утверждению пакистанца, он не имеет никаких проблем со здоровьем, связанных с его габаритами.

"И я не чувствую себя некомфортно в своем весе", — подчеркнул он.

Самым сильным человеком в мире является американец Брайан Шэу. Чемпион определяется ежегодно на международном состязании World's Strongest Man.

Самым тяжелым мужчиной в мире из ныне живущих признан житель Саудовской Аравии Халид Бин Мохсен Шаари. Он весит 610 килограммов.
Пакистан, супергерой, Геркулес, лишний вес

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Источник:

Lenta.ru

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