68-летний принц Чарльз написал книгу об изменении климата

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз написал книгу, которая посвящена вопросам изменения климата, передает BBC.

По данным издания, продажи книги начнутся через 10 дней – 26 января. Авторы говорят о ней как о базовом руководстве для взрослых по вопросам климатических изменений.

Отмечается, что идея книги пришла к принцу после того, как он в 2015 году посетил Конференцию по климату, проведенную в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Во время конференции принц Чарльз обратил внимание на нехватку простой и доступной литературы по этой сложной теме.

Книгу принц писал в соавторстве с климатологом Эмили Шакбург и специалистом по охране окружающей среды Тони Джунипером. Отмечается, что рукопись сначала рассмотрела команда ученых из Королевского метеорологического общества и еще семь климатологов. Только после этого было решено отдать ее в печать.

Тем временем принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон.