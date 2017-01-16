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68-летний принц Чарльз написал книгу об изменении климата http://www.segodnya.ua/img/article/7886/79_main.1484573704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/79_tn.1484573704.jpg Люди Книгу принц писал в соавторстве с климатологом Эмили Шакбург и специалистом по охране окружающей среды Тони Джунипером

68-летний принц Чарльз написал книгу об изменении климата

Сегодня, 15:46

Книгу принц писал в соавторстве с климатологом Эмили Шакбург и специалистом по охране окружающей среды Тони Джунипером

Принц Чарльз. Фото:AFP
Принц Чарльз. Фото:AFP

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз написал книгу, которая посвящена вопросам изменения климата, передает BBC.

По данным издания, продажи книги начнутся через 10 дней – 26 января. Авторы говорят о ней как о базовом руководстве для взрослых по вопросам климатических изменений.

Отмечается, что идея книги пришла к принцу после того, как он в 2015 году посетил Конференцию по климату, проведенную в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Во время конференции принц Чарльз обратил внимание на нехватку простой и доступной литературы по этой сложной теме.

Книгу принц писал в соавторстве с климатологом Эмили Шакбург и специалистом по охране окружающей среды Тони Джунипером. Отмечается, что рукопись сначала рассмотрела команда ученых из Королевского метеорологического общества и еще семь климатологов. Только после этого было решено отдать ее в печать.

Тем временем принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон.
принц, принц чарльз

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