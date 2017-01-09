8 человек, которые счастливы и успешны, несмотря на физические недостатки (фото)

Каждому из них по-своему пришлось нелегко. Но все они сумели доказать окружающим, что настоящая красота идет изнутри, и ее не уложить ни в какие каноны. И каждому из этой восьмерки удалось превратить свои изъяны в настоящую изюминку, – пишет Fishki.net

1. Сиара Сварингер



Девятнадцатилетняя Сиара работает над собой, привыкая не стесняться особенностей своей кожи. Она публикует свои фотографии в соцсетях с оптимистичными подписями, чтобы поддержать "коллег по несчастью" – и зачастую это ей удается!



Сиара родилась с редкой кожной патологией: множеством родинок и родимых пятен, которые покрывают все ее тело. В детстве ее очень ранили бестактные замечания и шуточки по поводу необычной внешности. Теперь же ее посты в соцсетях становятся все более популярными.

2. Пэйдж Биллиот

Эта девушка также родилась немного не такой, как все – на лице у нее всегда было очень большое родимое пятно, которое неизменно привлекает внимание. Но это не помешало ей осуществить свои мечты!



В свои 23 года Пейдж – уже состоявшаяся актриса и режиссер. И она совершенно не собирается избавляться от своего "недостатка". Девушка смело выкладывает в интернет свои неретушированные фото, чтобы все видели – ей нечего стесняться.

3. Лекси Харфорд

Этой девушке тоже сегодня 23 года, у нее тоже огромное родимое пятно на лице, только с правой стороны. В школьные годы она очень стеснялась этой особенности и всегда скрывала ее под слоем грима.





Теперь же британка сумела принять свою необычную внешность, и в знак того, что гордится собственным лицом, начала публиковать фотографии крупным планом в сети Imgur.

4. Джорджиа Ланузза



С 13 лет девушка страдает таким неприятным хроническим заболеванием, как псориаз. Из-за этого ее тело понемногу покрылось болезненными ярко-розовыми пятнами. Джорджиа 10 лет переживала из-за насмешек и брезгливости окружающих ее людей.



Сегодня пятна псориаза захватили 97% ее кожи. Сама же Джорджиа через 10 лет сумела принять себя такой, как она есть и наконец-то перестала стесняться своей внешности. Теперь она смело публикует собственные фотографии...

5. Джейкоб



Этому студенту Нью-Йоркского колледжа удалось отнестись к своему кожному дефекту с невероятным юмором. У Джейкоба полруки занимает огромное родимое пятно со сложными очертаниями. Парень превратил его ...в карту неизведанного материка с островами! Он регулярно обводит контуры пятна на своем теле ручкой. В 2015 году Джейкоб выложил фотографии своей "карты" в интернет и приобрел неожиданную популярность среди пользователей Сети.

6. Харли Дэббс

Ее лицо и тело покрыты шрамами после ужасных ожогов: в двухлетнем возрасте малышке Харли чудом удалось выжить в пожаре. Многие годы сверстники смеялись над ней из-за ее внешности, и девочка жила в постоянной депрессии.

Сегодня Харли Дэббс осознала, что ей уже удалось сделать невозможное – выжить вопреки всем прогнозам медиков. Теперь девушка представляет собой образец жизнелюбия и оптимизма, а ее фото, размещенное в Instagram модели Кайли Дженнер, собрало больше 5000 тысяч "лайков".

7. Кассандра Науд



У канадки с рождения под левым глазом – большая напоминающая маску черная родинка. Когда Кассандра была малышкой, врачи предлагали удалить ее, но родители девочки не решились на операцию.

Теперь девушка стала профессиональной танцовщицей, и считает свою особенность не недостатком, а яркой изюминкой, которая делает ее неповторимой! Она пережила тот период, когда насмешки сверстников доводили ее до слез, и сегодня гордится своей уникальной внешностью.

8. Мелани Гайдос



Фотомодель Мелани Гайдос совсем не похожа на девушек, которых ежедневно публикуют известные глянцевые издания. ей 27 лет и она страдает от редкого генетического нарушения – эктодермальной дисплазии. Это заболевание влияет на развитие кожи, волос и ногтей, а иногда и на формирование костей. Мелани досталась тяжелая форма недуга, что делает ее внешне весьма нестандартной...

Но те, кого не отпугнула внешность девушки, отмечают ее редкое обаяние и энергетику.





Мелани живет и работает в США. Сегодня она активно принимает участие во всевозможных фотосессиях. Несмотря на общепринятые стандарты красоты, девушке удалось стать знаменитой и обеспеченной. Мировая известность пришла к Мелани после съемок в клипе Mein Herz brennt для группы Rammstein. Сегодня надо признать, что этой жизнерадостной девушке удалось и поменять отношение людей не только ней самой, но и такому неоднозначному понятию, как "красота".