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Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7881/16_main.1484326183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/16_tn.1484326183.jpg Люди Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь

Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 06:52

Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь


Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю. Пока женщина снимала деньги в банкомате, неизвестный приложил нож к ее горлу. Несколько минут она боролась с преступником, однако тому удалось обналичить карточку.

Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь. Мужчина, увидев свидетелей, бросил деньги на дорогу. Бандита все-таки удалось задержать.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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