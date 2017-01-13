Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю (видео)

Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь

Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю. Пока женщина снимала деньги в банкомате, неизвестный приложил нож к ее горлу. Несколько минут она боролась с преступником, однако тому удалось обналичить карточку.

Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь. Мужчина, увидев свидетелей, бросил деньги на дорогу. Бандита все-таки удалось задержать.

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