Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю (видео)
События на ТК Украина
Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь
Бесстрашная китаянка дала отпор грабителю. Пока женщина снимала деньги в банкомате, неизвестный приложил нож к ее горлу. Несколько минут она боролась с преступником, однако тому удалось обналичить карточку.
Вор попытался убежать, однако женщина бросилась за ним и позвала на помощь. Мужчина, увидев свидетелей, бросил деньги на дорогу. Бандита все-таки удалось задержать.
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